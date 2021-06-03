Заболеваемость COVID-19 идет на спад в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, третьей волны коронавируса в стране не будет.

«Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят из пандемии», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее Михаил Мурашко на ПМЭФ заявил, что введение послаблений в России станет возможным после вакцинирования 60% населения страны. Возможно, в этом случае правительство разрешит населению снять маски.

Накануне в эфире телеканала «Россия 24» президент России Владимир Путин напомнил, что уже сделал прививку от коронавируса в марте и апреле этого года. Он подчеркнул, что побочных эффектов не почувствовал, и призвал россиян последовать его примеру.

Число россиян, которые получили хотя бы одну дозу прививки от коронавируса, достигло 17 миллионов, полный курс вакцинации прошли более 10 миллионов человек, сообщал Михаил Мурашко.