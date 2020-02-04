Аптеки ограничили продажу масок в одни руки

Он пояснил, что по такому пути пошел только ряд аптек. То есть покупатель может купить только лимитированное количество товара.

«Там по-разному — не более 100, не более упаковки», — отметил эксперт. При этом он уточнил, что это происходит в разных регионах страны.

Дефицита медицинских масок в России не наблюдается. Об этом заявила директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. Она пояснила, что в некоторых сетях действительно есть нехватка товара, но это потому, что их просто не успели доставить.

«Масок в стране предостаточно. Возможностей производственных площадок тоже предостаточно для того, чтобы обеспечивать даже возможный растущий спрос. Просто в одной аптеке нет, в другой они есть», — пояснила она РИА «Новости».

Нелли Игнатьева отметила, что спрос на этот товар продолжает расти. При этом пополнять свои запасы аптеки просто не успевают.

Страх перед дефицитом медицинских масок взволновал Министерство промышленности и торговли. По данным СМИ, ведомство сейчас изучает возможность запрета на вывоз из страны этих средств защиты. Все это происходит на фоне эпидемии коронавируса, который уже распространился по миру. В России зафиксировали два случая заражения: в Тюменской области и Забайкалье.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой заявил, что ведомство готовится к вероятной масштабной эпидемии. Но пока нет точного представления, как вирус будет распространяться в нашей стране.

О том, как правильно носить маску, чтобы защититься от коронавируса, — в материале «360».