Россиянам объяснили, как нужно носить медицинскую маску для защиты от коронавируса

Медицинские маски могут помочь защититься от коронавируса, но носить их нужно не больше двух часов. Если вы чихнули, то маску тоже нужно сменить на новую. При этом закрывать лицо стоит полностью от носа до подбородка.

«Одноразовые маски двуслойные, с голубым цветом на внешней стороне и белым — на внутренней. Через два часа маска инфицируется и не работает, если вы чихнете или покашляете, ее надо менять», — рассказала главврач городской клинической больницы № 64 и депутат МГД Ольга Шарапова «Вечерней Москве».

Она отметила, что на 100% защитить от вируса не может ни одна медицинская маска, но она может помочь не заразиться. Нужно всегда следить за тем, чтобы внутренняя сторона маски оставалась сухой. Перед тем как ее надеть, следует расправить складки, а затем закрыть материалом область от носа до подбородка.

«Материалы одноразовой маски с определенной пропиткой, вирусы задерживаются, поэтому, если вы носите маску менее двух часов, вам не опасны инфекции, в том числе и коронавирус», — заключила Шарапова.

Эпидемия нового типа коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Сейчас заразившихся уже более 17 тысяч, а число погибших от инфекции достигло 362 человек. Один человек умер на Филиппинах.

В начале февраля были отменены поезда между КНР и Россией. Кроме того, закрыли регулярные рейсы, а россиян будут возвращать домой чартерами. Самолеты будут летать до 14 февраля 2020 года.