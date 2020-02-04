Минздрав: Россия готова к масштабной эпидемии коронавируса в стране

Коронавирус уже давно вышел за пределы Китая и добрался до других государств. Минздрав России начал готовиться к масштабному распространению инфекции на территории страны. Но пока у специалистов нет прогнозов по развитию вируса в России.

Как рассказал замглавы Минздрава Сергей Краевой, ссылаясь на информацию в прессе, вирус в основном поражает мужчин монголоидной расы. Как именно может распространяться заболевание в России, пока сказать нельзя, но «это не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции».

Краевой добавил, что специалисты уже определили место, куда привезут всех эвакуированных из Китая.

«Сегодня туда будут направлены специалисты. Это врачи-инфекционисты, эпидемиолог, реаниматолог для проведения занятий с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий», — приводит «Интерфакс» слова Краевого.

Вывозить россиян из КНР начали 2 февраля. Сейчас выясняют точное число людей, которые живут или отдыхают на китайской территории. По словам замглавы министерства, речь идет и о гражданах Украины, Белоруссии, Таджикистана и Армении.

В начале января закрыли регулярные рейсы между Россией и Китаем. До 14 числа людей будут возвращать домой только чартерами. Привлекут и Воздушно-космические войска. Всего планируется вернуть в Россию 133 человека.

Очаг коронавируса находится в китайском Ухане. Сейчас заразившихся насчитывается более 20 тысяч, а погибших — 426 человек.