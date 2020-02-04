В России могут ограничить экспорт медицинских масок

Для предотвращения такой ситуации Минпромторг изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны средств защиты, рассказал изданию источник на фармацевтическом рынке.

В некоторых странах уже столкнулись с нехваткой медицинских масок, и Минпромторг опасается возникновения дефицита товара в России, объясняет один из собеседников издания. При этом, по его словам, в крупной аптечной сети поступают запросы на поставку медицинских масок от иностранных покупателей, в том числе — из Китая и Таиланда.

По словам гендиректор DSM Group Сергея Шуляка, медицинские маски выпускаются каждый год в соответствии с предполагаемыми потребностями рынка, лечебных учреждений. При этом, производство выше ожидаемого спроса может оказаться в итоге нерентабельным. Шуляк считает, что в структуре доходов российских поставщиков экспорт таких товаров не имеет большой доли, и временный запрет на экспорт масок позволит насытить внутренний рынок страны.

Распространение коронавируса уже привело к резкому росту спроса на противовирусные препараты и медицинские маски в России. Если в Забайкалье цены на маски взлетели в 10 раз, то в Курской области аптеки пошли дальше: там маски стоят в 35 раз дороже, чем обычно.

Жертвами коронавируса 2019-nCoV уже стали 425 пациентов, в том числе один житель Филиппин. Инфицированы более 20,4 тысячи человек.