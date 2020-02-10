Алкоголь защитит от коронавируса? Это смертельно опасный миф

Защита от коронавируса с помощью алкоголя может привести к роковым последствиям. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предупредил, что подобные методы «лечения» только усилят нагрузку на сердце.

«Это не просто ошибочно, это миф на грани преступной мысли. Нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, также врачи говорят поэтому — не идите в баню с простудой. И не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса — это нагрузка на сердце, сердце останавливается», — сказал Брюн в эфире программы «Поздняков» на НТВ.

Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря. По последним данным, им заразились более 40,1 тысячи граждан, погибли 908 человек.

С января вирус распространяется не только в Китае, но и по всему миру. По информации на утро 10 февраля, зафиксировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира. Большинство заболевших — туристы из Китая или люди, которые там недавно побывали.

В России коронавирус нашли у двух человек. Они лечатся в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших — граждане КНР.