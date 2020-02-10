Алкоголь защитит от коронавируса? Это смертельно опасный миф
«Это не просто ошибочно, это миф на грани преступной мысли. Нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, также врачи говорят поэтому — не идите в баню с простудой. И не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса — это нагрузка на сердце, сердце останавливается», — сказал Брюн в эфире программы «Поздняков» на НТВ.
Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря. По последним данным, им заразились более 40,1 тысячи граждан, погибли 908 человек.
С января вирус распространяется не только в Китае, но и по всему миру. По информации на утро 10 февраля, зафиксировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира. Большинство заболевших — туристы из Китая или люди, которые там недавно побывали.
В России коронавирус нашли у двух человек. Они лечатся в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших — граждане КНР.