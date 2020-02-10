Генконсул Китая в РФ оказался на карантине в Екатеринбурге

У нового генерального консула Китая Цуй Шаочуня планировались встречи в Екатеринбурге после его приезда из КНР. Но все поменялось из-за коронавируса. Сейчас дипломат находится на двухнедельном карантине.

«Приехал вновь назначенный консул из Китая в Екатеринбург. Сейчас он находится у себя дома на карантине в резиденции, мы с ним встретимся только по истечении 14 дней его пребывания в Российской Федерации», — сообщил «Интерфаксу» представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

По данным информированного источника агентства, консул прилетел в Екатеринбург 6 февраля.

Обновились данные по коронавирусу. По информации на утро 10 февраля жертвами нового типа коронавируса стали 908 человек. Более 40 тысяч заболели пневмонией, вызванной 2019-nCoV. За пределами Китая заразились 350 человек. В Гонконге и на Филиппинах есть летальные исходы. Первый случай коронавируса зарегистрировали в китайском Ухане в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился по КНР и вышел за ее пределы.

Всемирная организация здравоохранения отправила своих экспертов в Китай из-за коронавируса. Врачи должны оценить ситуацию в стране. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга. Ведь им заразились люди, которые никогда не были в КНР.