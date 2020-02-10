Airbnb приостановила аренду жилья в Пекине из-за коронавируса

«В свете событий со вспышкой нового коронавируса и в соответствии с указаниями местных органов власти для гостиничной отрасли бронирование жилья в Пекине с 7 февраля 2020 года по 29 февраля 2020 года было приостановлено», — пояснили в компании.

Представитель Airbnb China уточнил, что принятое решение касается лишь Пекина, однако возможно расширение ограничения. Компания планирует следовать рекомендациям властей Китая.