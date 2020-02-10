В Китае создали приложение для проверки на коронавирус

Чтобы получить доступ к приложению, пользователь должен просканировать специальный QR-код, зарегистрироваться, указав номер мобильного телефона, и пройти верификацию личности. Причем приложение рассчитано только на граждан КНР, иностранец ввести данные своих документов туда не сможет, сообщило РИА «Новости».

Получив доступ, пользователь может проверить себя на возможный контакт с зараженными коронавирусом. Если такая возможность обнаружится, жителям Китая, даже при отсутствии симптомов, рекомендуют не выходить из дома и немедленно связаться с медиками.

К близким контактам в Китае относят тех, кто учится или работает в одном помещении, живет в одном доме, членов семьи, друзей, пассажиров того же поезда, автобуса или самолета.

Коронавирус появился в Китае в конце декабря. По последним данным, им заразились более 40,1 тысячи граждан, погибших — более 900.