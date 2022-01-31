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    31 января 2022, 11:51

    Актер Щербаков госпитализирован с коронавирусом

    «Интерфакс»: народный артист России Щербаков госпитализирован в Москве с коронавирусом

    Максим Зинкин

    Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом «Интерфаксу» сообщила жена актера Татьяна Бронзова.

    Актер Щербаков госпитализирован с коронавирусом

    Супруга уточнила, что Щербаков идет на поправку, так как прошел ревакцинацию, болезнь развивалась в легкой форме.

    «Он не очень себя хорошо чувствовал, приехал из Ростова-на-Дону со съемок — или в самолете, или где-то еще подхватил. Но уже вчера у него был отрицательный тест», — рассказала Бронзова.

    Зимой 2021 года 72-летний Щербаков также был госпитализирован с коронавирусом, но болезнь впоследствии не подтвердилась.

    Актер известен по ролям в кинолентах «Жених из Майами», «С любимыми не расставайтесь», сериалах «Солдаты» и «Марш Турецкого».

    В октябре 2020 года Щербаков из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пожаловался на бедственное положение. По его словам, семье пришлось выживать, питаясь «подножным кормом».

    Вечером 30 января стало известно о смерти известного режиссера Виктора Мережко на 85-м году жизни. Актер Сергей Газаров назвал его чутким и профессиональным человеком по отношению к молодым коллегам.