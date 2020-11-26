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    26 ноября 2020, 17:15

    Актер Борис Щербаков пожаловался на бедственное положение

    Алена Макаренко

    Актер театра и кино Борис Щербаков пожаловался на бедственное положение. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Артист обеспокоен тем, как складывается театральная жизнь во время пандемии коронавируса.

    «Все перекрыто, работы никакой, вообще ничего нет. Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки слава богу накопали, мы посадили ее весной, так что сейчас ее и выкапываем. Вот на этом как-то и перебиваемся» — признался Щербаков.

    Актер всегда называл выступления на спектакле в свой день рождения прекрасным знаком. Однако в 2020 году все пошло не по плану.

    «Как правило, в мой день рождения был спектакль, и это всегда прекрасный знак! Жаль, что в этом году его нет», — рассказал Щербаков.

    Поэтому артист находит утешение в резьбе по дереву. Щербаков давно посвящает время этому хобби. Теперь же помимо удовольствия он нашел в нем еще и успокоение.

    «Это ни в коем случае не для продажи. Приходят друзья и, если им нравится, я им дарю. Сейчас я делаю это для самоуспокоения, для релаксации», — рассказал актер.

    Он забывает обо всем, когда занимает любимым делом.