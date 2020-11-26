Актер Борис Щербаков пожаловался на бедственное положение

Артист обеспокоен тем, как складывается театральная жизнь во время пандемии коронавируса.

«Все перекрыто, работы никакой, вообще ничего нет. Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки слава богу накопали, мы посадили ее весной, так что сейчас ее и выкапываем. Вот на этом как-то и перебиваемся» — признался Щербаков.

Актер всегда называл выступления на спектакле в свой день рождения прекрасным знаком. Однако в 2020 году все пошло не по плану.

«Как правило, в мой день рождения был спектакль, и это всегда прекрасный знак! Жаль, что в этом году его нет», — рассказал Щербаков.

Поэтому артист находит утешение в резьбе по дереву. Щербаков давно посвящает время этому хобби. Теперь же помимо удовольствия он нашел в нем еще и успокоение.

«Это ни в коем случае не для продажи. Приходят друзья и, если им нравится, я им дарю. Сейчас я делаю это для самоуспокоения, для релаксации», — рассказал актер.

Он забывает обо всем, когда занимает любимым делом.