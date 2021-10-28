Народный артист Щербаков рассказал о состоянии после госпитализации

Народный артист России Борис Щербаков попал в больницу из-за пневмонии. Он подтвердил, что ему пришлось просить помощи у медиков из-за плохого самочувствия. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Сейчас артист чувствует себя лучше. По его словам, врачи провели обследование и назначили необходимое лечение.

«Да, пневмония. Госпитализировали вчера. Сегодня уже лучше. Врачи провели комплекс исследований, что-то закапали, стало лучше», — сообщил Щербаков.

Последний раз народный артист болел в августе. Ему также пришлось лечь в больницу из-за плохого самочувствия. Тогда Щербаков думал, что болен коронавирусом, однако ПЦР-тест не подтвердил его подозрения. Врачи сообщили, что у него был сильно ослаблен иммунитет.