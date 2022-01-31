«Он заботился о нас, это очень ценное качество». Актер Газаров рассказал о работе с Мережко

Режиссер Виктор Мережко был талантливым человеком, он внимательно и заботливо относился к молодым артистам. Об этом «360» рассказал актер Сергей Газаров.

Он сообщил, что известие о смерти Мережко застало его врасплох. Газаров охарактеризовал режиссера как талантливого человека, который всегда чуток и профессионален по отношению к молодым актерам.

«Мы играли его пьесу еще в театре Табакова, когда учились, они были дружны с Олегом Павловичем. Сложилось впечатление, что он заботился о нас. Это очень ценное качество, черта характера, которую он удерживал до конца. Нечасто такое происходит, чтобы признанный мастер так вел себя с учениками», — рассказал Газаров.

Актер добавил, что Мережко на встречах всегда выступал в качестве заботливого, внимательного и профессионального человека.

«К сожалению, вирус косит всех подряд, без разбора. Мои соболезнования», — заключил Газаров.

О смерти Мережко стало известно вечером 30 января. Он носил звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Народного артиста России. По сценариям Мережко сняли 50 кинокартин и два мультипликационных фильма.

Как режиссер он работал над различными фильмами и сериалами, в числе которых «Сонька Золотая Ручка».