Марк Курцер рассказал, в каких случаях беременным угрожает COVID-19

Минздрав разрешил врачам прерывать беременность пациенток с тяжелой формой COVID-19 на сроке до 12 недель. Речь идет о случаях, когда состояние женщины критическое, она находится на искусственной вентиляции легких. Но показанием для кесарева сечения болезнь не является, рассказал «360» академик РАН, акушер-гинеколог Марк Курцер.

Беременные женщины с легкой формой коронавируса могут лечиться дома под контролем терапевта и акушера-гинеколога, сообщили в Минздраве. В рекомендациях ведомства отмечается, что влияние болезни на беременность и возможность передачи COVID-19 от матери к плоду пока не изучены. Однако будущие матери из-за изменений в иммунной и дыхательной системах сильнее других подвержены заражению.

По данным ведомства, коронавирус повышает риски выкидыша, приводит к задержке роста плода и преждевременным родам. Инфицированным женщинам чаще делают кесарево сечение. А если лечение не даст результата, а заболевание будет тяжелым, это может стать основанием для прерывания беременности на сроке до 12 недель.

Речь идет о случаях, когда у пациенток диагностирована тяжелая форма пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал «360» Марк Курцер, врач акушер-гинеколог, академик РАН и доктор медицинских наук. И они находятся на искусственной вентиляции легких, возможно, с элементами полиорганной недостаточности. А в таких ситуациях врачам разрешили прерывать беременность в первом ее триместре.

За последнее время Курцер и его коллеги приняли 10 родов, в которых на свет появились две двойни. Ни у одного из 12 детей не было пороков в развитии.

«У всех детей взяли мазки на ПЦР, все пришли отрицательные. Каждый месяц, каждый квартал происходят уточнения, мы становимся обладателями больших знаний, большего статистического материала. Но пока мы не видим трансмиссий передачи от матери к плоду, к новорожденному. И второе, мы не знаем о случаях, когда коронавирус вызывал бы пороки развития», — рассказал акушер-гинеколог.

По мнению академика, COVID-19 не является показанием для кесарева сечения. Из всех инфицированных его сделали только одной 46-летней женщине. Но не из-за болезни, а планово, по причине беременности двойней после ЭКО. Лишь при тяжелом течении болезни врачи могут назначить операцию.

«Если у пациентки тяжелое критическое состояние, она находится в медикаментозной коме, на искусственной вентиляции легких с полиорганной недостаточностью, то в этом случае — это абсолютное показание для кесарева сечения. Самопроизвольные роды здесь невозможны. Во всех других случаях это решается индивидуально и ведущими здесь являются акушерские диагнозы, акушерские проблемы», — добавил Курцер.

По мнению медика беременные не входят в группу риска. Болезнь опасна для людей старше 60 лет, тех, кто страдает от диабета и других сопутствующих заболеваний. А главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Владимир Серов напомнил, что перечень лекарств, которые можно принимать беременным с COVID-19, ограничен.