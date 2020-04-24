Беременным с тяжелой формой COVID-19 рекомендовали делать аборт
Минздрав выпустил методические рекомендации по лечению от COVID-19 беременных или недавно родивших женщин, а также их детей.
«При легкой форме заболевания беременные могут получать лечение в домашних условиях под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога женской консультации при условии, что это возможно с логистической точки зрения и что мониторинг состояния женщины может быть обеспечен без ущерба для безопасности ее семьи», — говорится в документе.
Авторы рекомендаций отметили, что влияние коронавируса на беременность и возможность передачи инфекции плоду пока не изучены. В то же время в Минздраве заметили, что беременные относятся к группе наиболее подверженных заражению из-за изменений в дыхательной и иммунной системах.
Если у пациентки COVID-19 будет протекать тяжело, а лечение не будет давать эффекта, это могут посчитать основанием для прерывания беременности до 12 недели.
В Минздраве рассказали, что COVID-19 у беременных может привести к выкидышу, задержке роста плода и, что чаще, преждевременным родам. Врачи также заметили, что матерям с коронавирусом чаще делают кесарево сечение.
В России, по информации на 24 апреля, больше 68 тысяч случаев заражения коронавирусом.