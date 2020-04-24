Беременным с тяжелой формой COVID-19 рекомендовали делать аборт

Минздрав разрешил лечить беременных женщин с легкой формой коронавируса дома. Если симптомы будут средними или тяжелыми, женщин рекомендовали госпитализировать, причем отсутствие эффекта от лечения могут признать основанием для прерывания беременности.

Минздрав выпустил методические рекомендации по лечению от COVID-19 беременных или недавно родивших женщин, а также их детей.

«При легкой форме заболевания беременные могут получать лечение в домашних условиях под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога женской консультации при условии, что это возможно с логистической точки зрения и что мониторинг состояния женщины может быть обеспечен без ущерба для безопасности ее семьи», — говорится в документе.

Авторы рекомендаций отметили, что влияние коронавируса на беременность и возможность передачи инфекции плоду пока не изучены. В то же время в Минздраве заметили, что беременные относятся к группе наиболее подверженных заражению из-за изменений в дыхательной и иммунной системах.

Если у пациентки COVID-19 будет протекать тяжело, а лечение не будет давать эффекта, это могут посчитать основанием для прерывания беременности до 12 недели.

В Минздраве рассказали, что COVID-19 у беременных может привести к выкидышу, задержке роста плода и, что чаще, преждевременным родам. Врачи также заметили, что матерям с коронавирусом чаще делают кесарево сечение.

В России, по информации на 24 апреля, больше 68 тысяч случаев заражения коронавирусом.