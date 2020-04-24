«Относительно COVID-19 у меня нет знаний в этой области, как и у всех, но при легкой форме заболевания, конечно, лекарства ограничены», — признался специалист.

По его словам, общий принцип лечения заключается в следующем: беременной не желательно принимать лекарства. Если же она больна, то ей надо лечиться, поскольку заболевание может сказаться на ребенке еще хуже, нежели сами препараты. Поэтому их надо принимать осторожно.

«Другое дело, какие сроки беременности, как оказать на ребенка как можно меньше негативного влияния», — заметил собеседник информагентства.