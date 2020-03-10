Академик РАН рассказал, представляет ли коронавирус опасность для беременных

Врач рассказал, что, согласно мировым данным, беременные женщины не находятся в группе риска.

«В настоящий момент в группе риска находятся люди старшего возраста, которые имеют сопутствующие заболевания, такие как, например, сахарный диабет», — напомнил Курцер.

По словам специалиста, это люди старше 60 лет. При этом чем старше человек, тем выше угроза от коронавируса.

«Если вы не входите в группу риска, это не означает, что вы не представляете опасность для окружающих, для старшего поколения. Нельзя расслабляться», — подчеркнул Курцер.