Академик РАН рассказал, представляет ли коронавирус опасность для беременных
Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Марк Курцер рассказал, опасен ли коронавирус при беременности. Об этом сообщил сайт RT.
Врач рассказал, что, согласно мировым данным, беременные женщины не находятся в группе риска.
«В настоящий момент в группе риска находятся люди старшего возраста, которые имеют сопутствующие заболевания, такие как, например, сахарный диабет», — напомнил Курцер.
По словам специалиста, это люди старше 60 лет. При этом чем старше человек, тем выше угроза от коронавируса.
«Если вы не входите в группу риска, это не означает, что вы не представляете опасность для окружающих, для старшего поколения. Нельзя расслабляться», — подчеркнул Курцер.