Выборы 17 марта 2024, 21:47 Возбудили 61 уголовное дело по нарушениям на выборах МВД: по нарушениям на выборах президента РФ возбудили 61 уголовное дело РИА «Новости»

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По нарушениям, связанным с выборами, возбудили 61 уголовное дело, в частности, 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении террористических актов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

Ранее глава избиркома Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что Владимир Путин лидирует на выборах во всех новых регионах страны.

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По его словам, только в ДНР он набрал 95,23% голосов. В Луганской Народной Республике, в Запорожской и в Херсонской областях он получил по 94,12%, 92,95% и 88,12% соответственно.

По данным экзитпола Путин набрал 87% голосов избирателей. Его соперники Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Николай Харитонов от КПРФ получили 3%, 4,2% и 4,6% голосов соответственно.

Кроме того, явку на дистанционном электронном голосовании назвали рекордной, так как она составила 94%. По словам главы территориального избиркома комиссии ДЭГ Олега Артамонова, это является лучшим результатом за всю практику применения такой системы в мире.