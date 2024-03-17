Выборы 17 марта 2024, 21:35 Путин уверенно лидирует на выборах президента во всех новых регионах Путин лидирует на выборах президента в ДНР с 95,23% РИА «Новости»

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Нынешний глава России Владимир Путин лидирует на выборах президента во всех новых регионах страны. Больше всего голосов он набрал в ДНР — 95,23%, заявил на брифинге глава избиркома республики Владимир Высоцкий.

«За Владимира Путина было подано 1 705 786 голосов, что составляет 95,23%», — уточнил Высоцкий.

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За Леонида Слуцкого проголосовали 1,53% избирателей, за Николая Харитонова — 1,62%, за Владислава Даванкова — 1,33%.

В ЛНР Путин набрал 94,12%, в Запорожской области — 92,95%, в Херсонской области — 88,12%.

В настоящий момент в России обработали 30% бюллетеней, заявила ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова. Последние участки в стране закрылись в 21:00 в Калининградской области.