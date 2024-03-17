Выборы 17 марта 2024, 21:40 Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 94% РИА «Новости»

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Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах президента России составила 94%, заявили в Минцифры. Глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов отметил в информационном центре ЦИК, что это абсолютный рекорд в мире.

«Явка 94%, это, если мне не изменяет память, лучший результат за всю практику применения ДЭГ в России и в мире», — сказал он.

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Артамонов уточнил, что общее число проголосовавших дистанционно составило 4 499 003.

Ранее ЦИК России сообщил о почти 10,5 тысячи атак на ресурсы ДЭГ на выборах президента. Чаще всего хакеры пытались атаковать сам портал голосования. Также была серьезная DDOS-атака на систему видеонаблюдения на избирательных участках.