17 марта 2024, 21:30
Появились результаты экзитпола по выборам президента России
Экзитпол ВЦИОМ: Путин лидирует на выборах с результатом 87%
На выборах президента России, по данным экзитпола, Владимир Путин набрал 87% голосов избирателей. Такие данные опубликовал в Telegram-канале Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Согласно опросу ВЦИОМ, у члена фракции КПРФ Николая Харитонова 4,6% голосов, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков набрал 4,2% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3% голосов. Доля недействительных бюллетеней составила 1,2%.
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Опрос провели в ходе голосования с 15 по 17 марта на 1400 избирательных участках в 69 субъектах России. Интервьюеры прошли анонимный опрос на планшетах, а также заполняли опросный лист.
Все избирательные участки закрылись в России. Глава Центризбиркома Элла Панфилова пообещала, что вскоре объявит предварительные итоги обработки бюллетеней.
ВЦИОМ
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Россия
Выборы президента — 2024
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