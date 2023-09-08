Выборы 08 сентября 2023, 11:53 Свыше 200 тысяч избирателей в Подмосковье воспользовались ДЭГ в первые часы голосования Количество проголосовавших через ДЭГ в Подмосковье превысило 200 тысяч человек

Читать 360tv в

Почти половина всех зарегистрировавшихся в системе дистанционного электронного голосования в Подмосковье приняли участие в выборах. Их количество превысило 200 тысяч избирателей.

По состоянию на 11:35 в ДЭГ проголосовали 202 668 человек. В общей сложности на участие в голосовании дистанционно заявились в Московской области 445 261 человек.

Реклама

Явка к 10:00 достигла 3,75%. На избирательных участках в регионе проголосовали 226 810 человек.

Голосование стартовало в восемь часов утра. Оно продлится в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. Жители Подмосковья выберут губернатора, членов Совета депутатов в 10 городских округах и депутатов Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17.

В помещениях территориальных и участковых избирательных комиссий установили камеры видеонаблюдения и фиксации происходящего. Результаты ДЭГ опубликуют в течение 1,5 часа после завершения голосования.