Подмосковье 08 сентября 2023, 10:59 Явка на выборах в Московской области достигла 3,75% и 226 810 избирателей РИА «Новости»

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Явка на выборах в Московской области к 10:00 составила 3,75% и 226 810 избирателей. Голосование продлится 8, 9 и 10 сентября. Впервые в регионе применили, кроме очного формата, электронный.

На дистанционное голосование в Подмосковье зарегистрировался 445 261 человек. Утром, до 10:51, проголосовали 176 945.

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На данный момент это 40% всех зарегистрировавшихся участников дистанционных выборов в регионе.

Ранее Мособлдума напомнила о горячей линии по вопросам избирательного процесса.

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