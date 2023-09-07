Выборы 07 сентября 2023, 14:51 Россиянам рассказали, сколько времени уйдет на публикацию итогов ДЭГ «Ростелеком»: результаты ДЭГ опубликуют в течение полутора часов РИА «Новости»

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Результаты дистанционного электронного голосования опубликуют максимум в течение полутора часов. Об этом заявил директор по цифровизации избирательных процессов «Ростелекома» Юрий Сатиров.

Он пояснил, что некоторые процедуры, связанные с расшифрованием и арифметикой, проходят быстро, но есть и долгие, когда комиссия должна работать с избирательным списком и протоколом.

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«Со всеми этими процедурами итоги у нас появляются в течение часа или полутора», — подытожил Сатиров.

Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 регионах России, в 18 из них — впервые. Ключи шифрования результатов ДЭГ уже разделили и передали пяти парламентским партиям.