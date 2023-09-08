Выборы 08 сентября 2023, 09:06 Веб-камеры впервые установили на каждом избирательном участке в Подмосковье Секретарь избиркома Фурс: на всех участках в Подмосковье появились веб-камеры Телеканал «360»

Читать 360tv в

В Московской области все избирательные участки впервые оборудовали веб-камерами. С их помощью можно будет оперативно решать возникающие вопросы и возможные проблемы, пояснил «360» секретарь избиркома Московской области Руслан Фурс.

Избирательные участки в регионе на 100% охвачены видеонаблюдением.

Реклама

«На каждом участке установлены веб-камеры, с помощью которых мы можем не просто видеть, но теперь и общаться, проводить оперативные совещания по возникающим вопросам, проблемам, недоразумениям в реальном времени, очень оперативно», — подчеркнул Фурс.

Он добавил, что для масштабного обучения членов комиссий всех уровней использовали новые средства. В участковых избирательных комиссиях на выборах будут работать 36 тысяч человек.

«Это большая цифра. От того, насколько все выполняют положенные процедуры, а их очень много по регламентам (как подписывать протоколы, что делать с испорченными бюллетенями и так далее), зависит легитимность кампании, количество жалоб, обращений», — уточнил секретарь избиркома Подмосковья.

Избирательные участки открылись уже по всей России.