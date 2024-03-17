Выборы 17 марта 2024, 22:47 Раскрыта судьба испачканных зеленкой бюллетеней из УИК Москвы Зампред Мосгоризбиркома Реут: бюллетени в зеленке подсчитают, если прочтут РИА «Новости»

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Поврежденные вылитой в избирательную урну зеленкой бюллетени на одном из избирательных участков Москвы учтут при подсчете голосов на выборах президента России, если удастся разглядеть отметку, которую поставил избиратель. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он добавил, что в урне, куда вылили жидкость зеленого цвета, находились 114 бюллетеней.

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«Экспериментальным путем было установлено, что это будет читаться. Поэтому мы можем говорить, что с большой долей вероятности они будут учтены», — заявил Реут, отвечая на вопрос об использовании поврежденных бюллетеней в подсчетах.

Хулиганские акции с поджогами и вливания красящих жидкостей в урны с бюллетенями прошли в 20 регионах России в первый и второй дни голосования. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что серьезно пострадали 214 бюллетеней.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова не исключила, что на участках, которые пострадали от нападениям провокаторов проведут повторное голосование. Она отметила, что окончательно этот вопрос пока не решен.