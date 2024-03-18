Выборы 18 марта 2024, 00:30 Путин заявил, что Россия за мирные переговоры по Украине РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мирные переговоры с Украиной. По его словам, если, конечно, ее руководство хочет по-серьезному выстроить отношения между государствами.

На встрече с волонтерами своего штаба в Гостином дворе Москвы Путин отметил, что российская армия взяла на себя инициативу в зоне СВО.

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Помимо этого, за последние несколько дней ВСУ потеряли примерно 800 человек, пытаясь атаковать территории России, добавил он.

До этого президент заявил, что необходимо сделать все, чтобы поддержать людей в Авдеевке.