Выборы 18 марта 2024, 00:23 Путин назвал потери ВСУ при попытке атаковать российскую границу РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назвал потери Вооруженных сил Украины при попытках атаковать территорию России за последние несколько дней. По его словам, они были «очень большими».

«Потери у противника очень большие, из полутора тысяч так называемых добровольцев потери примерно 800 человек», — рассказал президент.

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Кроме того, Путин заявил, что инициатива в зоне специальной военной операции находится на стороне российской армии. По его словам, на некоторых участках линии боевого соприкосновение Вооруженные силы России буквально «кромсают противника» и каждый день продвигаются.