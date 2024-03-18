18 марта 2024, 00:23
Путин назвал потери ВСУ при попытке атаковать российскую границу
Президент России Владимир Путин назвал потери Вооруженных сил Украины при попытках атаковать территорию России за последние несколько дней. По его словам, они были «очень большими».
«Потери у противника очень большие, из полутора тысяч так называемых добровольцев потери примерно 800 человек», — рассказал президент.
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Кроме того, Путин заявил, что инициатива в зоне специальной военной операции находится на стороне российской армии. По его словам, на некоторых участках линии боевого соприкосновение Вооруженные силы России буквально «кромсают противника» и каждый день продвигаются.
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