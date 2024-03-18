Власть 18 марта 2024, 00:31 «Взяли на себя». Путин рассказал об инициативе ВС России в зоне СВО Путин: инициатива в зоне спецоперации принадлежит ВС России РИА «Новости»

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Вооруженные силы России полностью взяли на себя инициативу в зоне спецоперации. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с волонтерами.

«Продвижение идет каждый день», — сказал он.

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По его словам, Вооруженным силам России наносят сокрушительные удары по противнику, буквально «кромсая» его. Глава государства также озвучил потери ВСУ при попытках атаковать территорию России в последние несколько дней, отметив, что они были «очень большими».

«Из полутора тысяч так называемых добровольцев потери примерно 800 человек», — отметил Путин.

Президент России заявил, что Россия выступает за мирные переговоры с Украиной.