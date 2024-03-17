Власть 17 марта 2024, 23:55 «Нужно сделать все». Путин высказался о поддержке Авдеевки Путин: нужно сделать все для поддержки людей в Авдеевке РИА «Новости»

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Действующий президент России Владимир Путин в своем штабе заявил, что сейчас нужно предпринять все шаги в поддержку жителей Авдеевки. Его процитировало РИА «Новости».

«Нужно сделать все, чтобы поддержать людей в Авдеевке», — сказал он.

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Путин во время встречи с волонтерами в своем выборном штабе в Гостином дворе Москвы заявил, что Россия должна быть еще крепче, сильнее и эффективнее. Он также поблагодарил их за проделанную работу в ходе предвыборной кампании и голосования.

После обработки 60% протоколов действующий президент России Владимир Путин занял первое место на выборах главы государства с результатом 87,26%.