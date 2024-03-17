17 марта 2024, 23:55
«Нужно сделать все». Путин высказался о поддержке Авдеевки
Путин: нужно сделать все для поддержки людей в Авдеевке
Действующий президент России Владимир Путин в своем штабе заявил, что сейчас нужно предпринять все шаги в поддержку жителей Авдеевки. Его процитировало РИА «Новости».
«Нужно сделать все, чтобы поддержать людей в Авдеевке», — сказал он.
Реклама
Путин во время встречи с волонтерами в своем выборном штабе в Гостином дворе Москвы заявил, что Россия должна быть еще крепче, сильнее и эффективнее. Он также поблагодарил их за проделанную работу в ходе предвыборной кампании и голосования.
После обработки 60% протоколов действующий президент России Владимир Путин занял первое место на выборах главы государства с результатом 87,26%.
Владимир Путин
Авдеевка
Реклама
Реклама