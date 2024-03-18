18 марта 2024, 01:07
Путин оценил возможность начала конфликта РФ и НАТО
Президент Владимир Путин оценил возможность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. По словам главы государства, такое развитие событий поставит мир на порог третьей мировой войны. Об этом он заявил в своем избирательном штабе.
«Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован», — сказал Путин
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Ранее стало известно, что Владимир Путин с большим отрывом лидирует на выборах президента России. По итогам обработки 80% он набрал 87,16% голосов. На втором месте идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,22%. Владислав Даванков («Новые люди») набрал 4,04%, а Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,16%.
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