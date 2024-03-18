Выборы 18 марта 2024, 00:12 Путин заявил о невозможности подавить волю и сознание россиян РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что ни у кого не получится подавить волю и сознание россиян. По его мнению, так было в прошлом, есть сейчас и будет в будущем.

«Кто бы ни хотел подавить нашу волю, сознание, ни у кого в истории это не получилось, сейчас не получилось и не получится никогда», — заявил президент.

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Ранее Владимир Путин заявил, что единственным источником власти в РФ я вляется российский народ. По его словам, государство защитит свободу народа, суверенитет и право выбирать свое будущее.

Ранее стало известно, что по результатам обработки 60% бюллетеней Путин побеждает на выборах с результатом 87,26% голосов.