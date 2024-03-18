Выборы 18 марта 2024, 00:47 Путин заявил о необходимости создать санитарную зону из-за обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что России, возможно, придется создать санитарную зону из-за обстрелов российских регионов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом он сказал в своем предвыборном штабе.

«Но не исключаю, что, имею в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, когда посчитаем целесообразным, создать санитарную зону на территориях, которые сегодня подчинены киевскому режиму», — заявил глава государства.

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Владимир Путин не уточнил, какой глубины должна быть эта санитарная зона.

Ранее Путин заявил, что инициатива в зоне специальной военной операции перешла на сторону российской армии. По его словам на некоторых участках линии боевого соприкосновения российские войска продвигаются каждый день и буквально «кромсают противника».