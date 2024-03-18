Выборы 18 марта 2024, 01:00 Путин с огромным отрывом лидирует на выборах по итогам обработки 80% протоколов Путин получил 87,16% голосов после обработки 80% протоколов РИА «Новости»

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Действующий президент России Владимир Путин получил на выборах 87,16% голосов после обработки 80% протоколов. Об этом сообщили на сайте Центризборкома.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого проголосовали 4,22% избирателей.

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Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков набрал 4,04%, а представитель ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,16%.

Ранее Путин высказался о ситуации на Украине, отметив, что России, вероятно, придется создать санитарную зону из-за обстрелов регионов РФ со стороны ВСУ, но не уточнив при этом ее глубину.

Он также прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о введении режима прекращения огня на время проведения Олимпиады в Париже. По его словам, он не знает об этом предложении французского лидера.