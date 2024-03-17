Выборы 17 марта 2024, 21:16 Последние избирательные участки закрылись в России Памфилова: избирательные участки закрылись в Калининградской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Все избирательные участки в России завершили работу. Последними закрылись участки в Калининградской области, об этом объявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Именно сейчас фиксируем, что в Калининградской области закрылись избирательные участки. Именно этого мы с вами и ждали», — сказала она.

Реклама

Глава Центризбиркома пообещала, что вскоре объявит предварительные итоги обработки бюллетеней.

Ранее Памфилова высоко оценила работу всех членов избирательных комиссий. Она также добавила, что жалоб на организацию выборов практически не было.

В Московской области работало около четырех тысяч избирательных участков. Все они закрылись в 20:00. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, явка на выборах в регионе превысила 4,5 миллиона человек.