Важное 17 марта 2024, 20:09 Избирательные участки закрылись в Подмосковье Избирательные участки закрылись в Подмосковье и регионах с московским временем РИА «Новости»

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В Москве, Московской области и регионах, которые находятся в одном часовом поясе со столицей, в 20:00 воскресенья, 17 марта, закрылись все участки для голосования на выборах президента России. Члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов.

По данным Центризбиркома России, общая явка на выборах на данный момент превысила 73,33%.

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Явка в Московской области вечером 17 марта превысила показатели прошлых президентских выборов. По данным на 15:00, она составила 66,51%. На территории Подмосковья проголосовали свыше четырех миллионов избирателей.

По всей стране россияне активно шли голосовать. В Общественной палате отмечали, что несмотря на провокации недружественных государств люди сплотились.