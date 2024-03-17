17 марта 2024, 21:11
«Явка составила более 4,5 миллиона человек». Андрей Воробьев — о выборах в Подмосковье
Воробьев отметил высокую явку на президентских выборах в Подмосковье
Около четырех тысяч избирательных участков завершили работу в Подмосковье. В президентских выборах принимали участие 36,3 тысячи сотрудников УИКа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил всех граждан, кто нашел время прийти на участок и проголосовать.
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«Спасибо всем, кто нашел время проголосовать. Уже сейчас известно, что в области явка составила более 4,5 миллиона человек», — указал губернатор.
Андрей Воробьев подчеркнул, что столь высокая явка говорит о сплоченности и неравнодушии жителей Подмосковья.
«Ждем результаты и верим в общую победу!» — подытожил Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Выборы президента — 2024
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