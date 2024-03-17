Подмосковье 17 марта 2024, 21:11 «Явка составила более 4,5 миллиона человек». Андрей Воробьев — о выборах в Подмосковье Воробьев отметил высокую явку на президентских выборах в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Около четырех тысяч избирательных участков завершили работу в Подмосковье. В президентских выборах принимали участие 36,3 тысячи сотрудников УИКа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил всех граждан, кто нашел время прийти на участок и проголосовать.

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«Спасибо всем, кто нашел время проголосовать. Уже сейчас известно, что в области явка составила более 4,5 миллиона человек», — указал губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что столь высокая явка говорит о сплоченности и неравнодушии жителей Подмосковья.

«Ждем результаты и верим в общую победу!» — подытожил Андрей Воробьев.

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