Выборы 17 марта 2024, 21:10 Памфилова поставила «высший балл» всем членам избиркомов за организацию выборов Памфилова высоко оценила работу всех членов избиркомов на выборах президента РИА «Новости»

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Глава ЦИК Элла Памфилова поставила «самый высший балл» всем членам избиркомов за организацию выборов президента России. об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«То, что мы выложились полностью, и я могу дать оценку своим коллегам, это, действительно, высший балл, самый высший балл», — сказала она.

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Памфилова добавила, что жалоб на организацию голосования практически нет.

Ранее председатель Центризбиркома поблагодарила Запад за высокую явку на выборах. По ее словам, западные страны пытались дестабилизировать обстановку в стране, но добились лишь обратных результатов: еще большей сплоченности в обществе.

Последние избирательные участки закрылись в 21:00 по московскому времени в Калиниградской области. Стартует подсчет голосов. По последним данным, явка на выборах в целом по стране превысила 73%.