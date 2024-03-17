17 марта 2024, 21:10
Памфилова поставила «высший балл» всем членам избиркомов за организацию выборов
Памфилова высоко оценила работу всех членов избиркомов на выборах президента
Глава ЦИК Элла Памфилова поставила «самый высший балл» всем членам избиркомов за организацию выборов президента России. об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».
«То, что мы выложились полностью, и я могу дать оценку своим коллегам, это, действительно, высший балл, самый высший балл», — сказала она.
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Памфилова добавила, что жалоб на организацию голосования практически нет.
Ранее председатель Центризбиркома поблагодарила Запад за высокую явку на выборах. По ее словам, западные страны пытались дестабилизировать обстановку в стране, но добились лишь обратных результатов: еще большей сплоченности в обществе.
Последние избирательные участки закрылись в 21:00 по московскому времени в Калиниградской области. Стартует подсчет голосов. По последним данным, явка на выборах в целом по стране превысила 73%.
Элла Памфилова
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