Происшествия 17 марта 2024, 21:55 Член избирательной комиссии погиб в Бердянске из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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В результате атаки украинских военных на Бердянск погибла член избирательной комиссии. Об этом в Центризбиркоме сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

«К сожалению, погибла с правом решающего голоса член избирательной комиссии в городе Бердянске», — сказал он.

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Горовой добавил, что в Каменке-Днепровской и Энергодаре была очень непростая обстановка во время голосования. Правоохранителям пришлось переводить избиркомы вместе с документацией в более безопасные места.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что спецслужбы предотвратили в Бердянске покушение на доверенное лицо президента Владимира Путина. Теракт сорвали, теперь причастных к его подготовке разыскивают.