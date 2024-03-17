Происшествия 17 марта 2024, 09:00 Пожар вспыхнул на участке в Запорожской области после атаки дронов-камикадзе Рогов: участок загорелся в Запорожской области после атаки дронов-камикадзе РИА «Новости»

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Избирательный участок в городе Каменка-Днепровская Запорожской области загорелся после атаки ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Участок, который подвергся атаке, расположен в городском ДК. По нему нанесли двойной удар дронами-камикадзе «Заноза», уточнил Рогов.

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«В результате террористической атаки бандеровцев здание в огне», — подчеркнул он.

По его информации, сотрудники МЧС не могут приступить к работе из-за продолжающегося налета беспилотников.

Рогов отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.