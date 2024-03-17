17 марта 2024, 09:00
Пожар вспыхнул на участке в Запорожской области после атаки дронов-камикадзе
Рогов: участок загорелся в Запорожской области после атаки дронов-камикадзе
Избирательный участок в городе Каменка-Днепровская Запорожской области загорелся после атаки ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Участок, который подвергся атаке, расположен в городском ДК. По нему нанесли двойной удар дронами-камикадзе «Заноза», уточнил Рогов.
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«В результате террористической атаки бандеровцев здание в огне», — подчеркнул он.
По его информации, сотрудники МЧС не могут приступить к работе из-за продолжающегося налета беспилотников.
Рогов отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.
ВСУ
Запорожская область
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