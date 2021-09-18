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    18 сентября 2021, 12:02

    Песков поделился впечатлениями от голосования на выборах онлайн

    Ольга Назаркина

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. По его словам, свой выбор он сделал 17 сентября.

    Песков поделился впечатлениями от голосования на выборах онлайн

    «Я вчера проголосовал онлайн. Очень удобно», — сказал Песков РИА «Новости».

    Накануне онлайн проголосовали также президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства выбрал такой формат из-за режима самоизоляции, который он соблюдает с сентября из-за нескольких случаев заболевания ковидом в его окружении.

    Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выбрала традиционный способ и сегодня посетила избирательный участок в Павловской Слободе в Московской области. По ее словам, в будущем, когда в Подмосковье можно будет голосовать электронно, она попробует проголосовать онлайн.