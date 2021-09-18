Песков поделился впечатлениями от голосования на выборах онлайн

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. По его словам, свой выбор он сделал 17 сентября.

«Я вчера проголосовал онлайн. Очень удобно», — сказал Песков РИА «Новости».

Накануне онлайн проголосовали также президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства выбрал такой формат из-за режима самоизоляции, который он соблюдает с сентября из-за нескольких случаев заболевания ковидом в его окружении.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выбрала традиционный способ и сегодня посетила избирательный участок в Павловской Слободе в Московской области. По ее словам, в будущем, когда в Подмосковье можно будет голосовать электронно, она попробует проголосовать онлайн.