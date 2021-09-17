Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму в режиме онлайн

Премьер-министр России Михаил Мишустин дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму. Он сделал это прямо из своего кабинета в Белом доме. Сообщение об этом появились в Telegram-канале российского кабмина.

Мишустин заранее зарегистрировался для участия в онлайн-голосовании.

«Москва — один из семи регионов, где это возможно сделать, и я решил воспользоваться этим. Все просто, понятно, а главное — удобно, спешить никуда не надо, буквально делаешь выбор одним кликом», — сказал он.

Также дистанционно уже проголосовали пять федеральных министров и четыре вице-премьера РФ. В частности, это руководитель Минцифры Максут Шадаев, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Муршако, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.

Президент Владимир Путин также проголосует в режиме онлайн — сейчас он находится в самоизоляции из-за многочисленных случаев ковида в его окружении.

Выборы в Госдуму проходят в России с 17 по 19 сентября. Дистанционно проголосовать на выборах в Госдуму могут жители Москвы, Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской, Ростовской областей.

«360» следит за выборами в России в режиме онлайн.