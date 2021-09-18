Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму на участке в Подмосковье

Председатель ЦИК России Элла Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму. Свой выбор она сделала на избирательном участке в Московской области.

Памфилова проголосовала сегодня утром на участке в Павловской Слободе в Истринском районе Подмосковья.

«Я очень надеюсь, что вся наша огромная работа, которую мы проделали за этот год с коллегами, была не зря. Все, что мы предприняли, направлено на то, чтобы выборы прошли достойно нашей замечательной России, наших замечательных людей», — сказала Элла Памфилова.

Система настолько прозрачна, что в ней любое событие, которое выходит за пределы норм закона, оно моментально становится явным Элла Памфилова.

Выборы разного уровня проходят в России с 17 по 19 сентября. Жители всей страны выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. В Московской области также голосуют за депутатов Мособлдумы, в Москве выбирают парламентариев Мосгордумы.