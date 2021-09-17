Президент Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Решение о дистанционном голосовании главы государства было принято на фоне того, что он был вынужден с 14 сентября уйти в самоизоляцию, так как сразу несколько человек в его окружении заболели ковидом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также проголосовал на выборах в Госдуму дистанционно. Он сделал это прямо из своего кабинета в Белом доме.

Голосование на выборах разного уровня в этом году проходит в России с 17 по 19 сентября. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. Она избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.