Выборы 17 марта 2024, 15:16 Более четырех миллионов избирателей проголосовали на выборах в Подмосковье Мособлизбирком: более 4 млн избирателей проголосовали на выборах в Подмосковье РИА «Новости»

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Явка на избирательных участках в Московской области к 15:00 17 марта превысила 62%. Проголосовало более 3,3 миллиона человек, сообщили в Мособлизбиркоме.

«По состоянию на 15:00 на территории Московской области явка избирателей составила на избирательных участках 3 326 348 человек (62,15%)», — уточнили в избирательной комиссии.

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В дистанционном голосовании к этому часу приняли участие 808 002 человека. Это 93,54% от общего числа заявок.

Сегодня, 17 марта, на избирательном участке в Видном проголосовал знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов. Он назвал этот день праздником и подчеркнул, что отдать голос на выборах президента — это гражданский долг каждого россиянина.

В основной день выборов проголосовал и заслуженный артист России Денис Майданов. Он также отдал свой голос на одном из участков в Московской области. Артист заявил «360», что голосует на ради будущего детей и молодежи.

Ранее ЦИК обнародовал явку в целом по стране. К 13:00 она составила 65,07%.