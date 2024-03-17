Выборы 17 марта 2024, 13:26 Вячеслав Фетисов проголосовал на выборах президента в Видном Хоккеист и депутат Фетисов приехал в Видное для голосования на выборах

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Голосование на выборах президента — это гражданский долг каждого россиянина. Об этом в комментарии журналистам заявил хоккеист и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.

Вместе с руководителем Ленинского городского округа Станиславом Каторовым он приехал на избирательный участок в Видном.

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«Для меня было важно приехать сегодня сюда. Люди мне оказывают доверие и уже не первый год, избирают депутатом. Конечно, захотелось вместе с ними сегодня поучаствовать в празднике, а самое главное отдать свой гражданский долг», — заявил Фетисов.

Жители Московской области продолжают идти на избирательные участки для голосования на выборах президента России.

По данным на 12:00 воскресенья, 17 марта, очная явка в Подмосковье выросла до 54,99% или до 2 942 918 человек в реальных числах. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 798 873 избирателя? или 92,48% от общего числа зарегистрировавшихся.