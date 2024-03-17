Выборы 17 марта 2024, 13:02 Явка на выборах президента России превысила 65% ЦИК: явка на выборах днем 17 марта к 13:00 достигла 65,07% РИА «Новости»

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В третий — основной — день президентских выборов, 17 марта, днем явка избирателей в целом по стране составила 65,07%. Данные на 13:00 привел ЦИК.

Президентские выборы в 2024 году в России проходят в формате трехдневного голосования, с 15 по 17 марта. Всего на должность главы государства претендуют четыре кандидата, которых зарегистрировал ЦИК: Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.

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На выборах президента за пределами России проголосовали 125 428 граждан страны в целом на 230 избирательных участках.

Минцифры сообщало, что с помощью системы дистанционного электронного голосования конституционным правом воспользовались 90% подавших заявку избирателей, свыше 4,2 миллиона человек. В ведомстве напомнили, что ДЭГ применяют еще с 2020 года, но на выборах президента его задействовали впервые.