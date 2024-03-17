17 марта 2024, 13:51
«Ради детей и молодежи». Майданов проголосовал на выборах в Подмосковье
Майданов пришел на избирательный участок в Подмосковье вместе с сыном
Депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов вместе с сыном пришел на избирательный участок в Подмосковье. Он заявил «360», что голосует на выборах президента ради будущего детей и молодежи.
«Молодежь — это то, что является будущим нашей страны, так что сегодня на выборы идут с маленькими детьми, которые еще не могут голосовать, но уже привыкают к главному правилу: ты не должен оставаться в стороне от своего народа, от своей родины, и от твоего голоса зависит будущее», — поделился собеседник.
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По словам Майданова, россияне влияют на будущее своей страны. Сейчас нет места безразличию, поскольку ничего не изменить, если сидеть на диване, подытожил парламентарий.
Ранее в Видном проголосовал депутат Госдумы, хоккеист Вячеслав Фетисов. Он назвал участие в выборах долгом каждого россиянина.
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Выборы президента — 2024
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