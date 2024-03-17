Выборы 17 марта 2024, 22:28 Пушилин заявил, что гордится результатами Путина в ДНР Пушилин: лидерство Путина в выборах президента в ДНР — гордость Донбасса РИА «Новости»

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Донбасс гордится результатами действующего лидера России Владимира Путина на выборах президента. Об этом на брифинге заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, результаты выборов были ожидаемы для региона, и это стало свидетельством полной поддержки президента.

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«Для нас результат, безусловно, высокий. Мы им гордимся, но он для нас и ожидаем. По-другому в Донбассе бы не получилось», — отметил Пушилин.

Ранее стало известно, в ДНР за Владимира Путина отдали голоса 95,23% избирателей. В ЛНР он набрал 94,12%.

Голосовали даже жители освобожденной Авдеевки, несмотря на опасность обстрелов. Из 1442 жителей города на выборы пришли 1339 человек.