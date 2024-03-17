17 марта 2024, 22:28
Пушилин заявил, что гордится результатами Путина в ДНР
Пушилин: лидерство Путина в выборах президента в ДНР — гордость Донбасса
Донбасс гордится результатами действующего лидера России Владимира Путина на выборах президента. Об этом на брифинге заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, результаты выборов были ожидаемы для региона, и это стало свидетельством полной поддержки президента.
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«Для нас результат, безусловно, высокий. Мы им гордимся, но он для нас и ожидаем. По-другому в Донбассе бы не получилось», — отметил Пушилин.
Ранее стало известно, в ДНР за Владимира Путина отдали голоса 95,23% избирателей. В ЛНР он набрал 94,12%.
Голосовали даже жители освобожденной Авдеевки, несмотря на опасность обстрелов. Из 1442 жителей города на выборы пришли 1339 человек.
Владимир Путин
Выборы
Денис Пушилин
Выборы президента — 2024
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