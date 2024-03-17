Важное 17 марта 2024, 19:43 Почти 8 млн хакерских атак совершили на сайт ЦИК с начала года Борисов: с 1 января на сайт ЦИК совершили почти 8 млн кибератак РИА «Новости»

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Злоумышленники провели почти восемь миллионов потенциально опасных кибератак на сайт Центризбиркома с 1 января 2024 года до начала голосования на выборах президента России. Об этом сообщил член комиссии ЦИК Игорь Борисов.

Он пояснил, что речь идет об атаках разного уровня сложности, от среднего до высокого. Также на сайте ЦИК предотвратили четыре DDoS-атаки, которые длились около 14 минут.

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В первый день голосования, 15 марта, зафиксировали более 19 тысяч потенциально опасных атак на сайте Центризбиркома. Среди них были девять целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 38 минут.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что порядка двух тысяч хакерских атак произошли на ресурсы дистанционного электронного голосования. До этого сообщалось о более 10,5 тысячи атак на системы ДЭГ.